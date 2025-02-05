الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2025 في مطروح.. مائل للبرودة وفرص سقوط أمطار

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الأربعاء 5-2- 2025، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وطقس مائل للبرودة نهاراً بارد ليلاً، مع أجواء غائمة جزئياً، تزيد فرص سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق، وإضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، في ظل نشاط الرياح .

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، طقس بارد وانخفاض درجات الحرارة، التي تسجل العظمى 18 درجة والصغرى 11 مئوية، مع اضطراب حالة البحر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 4 و 6 أمتار، وتأثر حركة الملاحة البحرية وأعمال الصيد بشكل كبير، في ظل نشاط الرياح التي تُقدر سرعتها بـ 48 كيلومتر في الساعة.

وتشهد معظم مناطق مطروح والساحل الشمالي، أجواء غائمة وتكاثر السُحُب المنخفضة، وتزايد فرص هطول أمطار متوسطة وخفيفة، على بعض المناطق بشكل متقطع.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.