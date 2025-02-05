إعدام 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 304 مخالفات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت إدارة شئون البيئة بمحافظة الشرقية، 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وحررت 304 مخالفات، ذلك في حملات رقابية مفاجئة علي 92 منشآة غذائية بنطاق المحافظة خلال شهر يناير الماضي.

أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين و الصحة والعمل و إدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على (92) منشأة غذائية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معمل البان - معامل - مخابز - مطاعم ) بمركزي فاقوس ومنيا القمح ، خلال شهر يناير الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير (304) محضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية- - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلاً عن إعدام (2004) كجم مواد غذائية (لحوم - دجاج - جبن رومى - زيوت ) غير صالحة للاستخدام الآدمى.