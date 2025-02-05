أسوان تستعد للسيول والأمطار.. تطهير وإزالة تعديات بمسار 36 مخرا صناعيا و22 سدا

أسوان – عبد الله صلاح

مع حلول الشتاء فى جنوب مصر، تتأهب الأجهزة التنفيذية لأى حالات طوارئ فى تقلبات الطقس، ورغم أن أسوان من المحافظات التى تشهد استقرار فى معظم أوقات فصل الشتاء إلا أن فرص سقوط الأمطار تكون كبيرة تصل إلى حد السيول، لذلك فإن الأجهزة التنفيذية تعلن دائماً حالة الطوارئ.

وشهدت أسوان خلال الأعوام السابقة وأقربها، شتاء العام الماضى 2024 وشتاء 2020 وشتاء 2010 كذلك، تساقط سيول بشكل كبير وبلغ حجم المياه المتساقط من الأمطار حسب التقديرات الإحصائية فى سيول العام الماضى، إلى نحو 8 مليون متر مكعب من المياه، وأدت هذه المياه إلى تضرر المنازل والشوارع والمنشآت خاصة البيوت المبنية بالطين القديم والمنازل الواقعة فى المناطق الجبلية وانتشرت فيها العقارب والحشرات والتى جرفتها مياه السيول فى الوديان الشرقية لمدينة أسوان.

وفى هذا الإطار واستعداداً لأى كوارث، تستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، لتنفيذ التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر له فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، وكلف إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الموقف التنظيمى لإقامة معسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة وأيضاً خيام الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتموينية والدينية والإسعاف.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الهدف الأساسى التدريب هو الاطمئنان على جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أى تداعيات لهطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والاستفادة من الدروس السابقة، خاصة فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية، لافتاً إلى أنه يتم متابعة كافة الاستعدادات وجاهزية جميع الجهات بمديريات الخدمات والمحليات ليكون العرض النهائى أثناء تنفيذ التدريب العملى المشترك بشكل منظم.

وفى السياق، أعطى محافظ أسوان، تعليماته بالتكاتف والتكامل بين كافة الجهات ، وتحديد المهام والتكليفات والمسئوليات والإجراءات الواجب إتباعها بكل جهة من خلال خطة مفصلة للوصول للاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار والسيول للتعامل الفورى مع هذه الأحداث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ، إلى قيام مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للإنتهاء الكامل من أعمال تطهير البرابخ ، وإزالة أى تعديات بمسار مخرات السيول ، والتى تضم 36 مخرا صناعيا و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى، و 22 بحيرة صناعية ، وهو الذى يتكامل مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير المصارف والمطابق ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.

وشدد "كمال"، على أهمية قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والإغاثة وتحديد أماكنها، مع الاطمئنان على ما لديها من إمكانيات ، والوقوف على الأماكن البديلة ، مكلفاً بالتركيز على رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دورى ، وإصدار تنبيهات مبكرة لسرعة التدخل مع أى أحداث، مع تنظيم حملات لتوعية المواطنين حول كيفية الاستعداد ، وتوفير معلومات حول الإخلاء الآمن وأماكن التجمعات المؤمنة.

وفى السياق، أوضح المهندس محمد على، رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان، أن الإدارة نجحت الإنتهاء من أعمال تطهير بربخ الجوزيرة بطول 10 أمتار أسفل شريط السكك الحديدية فى استجابة سريعة من محافظ أسوان لمطالب أهالى منطقة الجوزيرة، لافتاً إلى أن الفرق الفنية بالإدارة العامة للرى واصلت على مدار 3 أيام جهودها المكثفة للانتهاء من أعمال تطهير ورفع الترسيبات والمخلفات من بربخ الجوزيرة تحسباً لموجه أمطار أو سيول قد تشهدها أنحاء مختلفة من المحافظة، مؤكداً أنه من خلال المعدات الثقيلة والخفيفة تم رفع كافة الرواسب وتنظيف البربخ من أى عوائق، وتجهيزه لاستقبال أى كميات من المياه وذلك ضمن الخطة العامة للرى التى يتم تنفيذها داخل كافة المخرات والبرابخ فور حدوث أى أمطار أو سيول.



الإيواء العاجل



إيواءات المتضررين من الداخل



تطهير المخرات والسدود



جاهزية الأجهزة التنفيذية



فرق الإسعاف



قيادات محافظة أسوان تتفقد جاهزية المعدات



مراقبة الاصطفاف من غرف التحكم



مركز السيطرة لمجابهة الأزمات والكوارث بأسوان