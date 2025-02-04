وحدة السكان بالجيزة تنفذ 3872 نشاطا خلال عام لتغيير العادات الخاطئة

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الخاصة بوحدة السكان لما لعا من أهمية في التعامل ومعالجة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتنفيذ استراتيجية السكان وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه علي جهود وحدة سكان الجيزة خلال عام 2024 التي شهدت تنفيذ 3872 نشاط استفاد منه 249144 مواطن، وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال اطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلي توعية المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرات شملت "خلفيتك مسئوليتك.. احسبيها صح " والتي استفاد منها 77 ألف و844 مواطن من خلال تنفيذ 1150 ندوة توعوية تعالج التسرب من التعليم والزواج المبكر وعمالة الاطفال وارتفاع معدل المواليد الي جانب تنظيم مبادرة " الجواز مش جهاز غسالة واحدة كفاية " والبالغ عدد المستفيدين منها 33 ألف و967 مواطن من خلال تنفيذ 548 ندوة للتوعية عن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج.

بالإضافة إلى مبادرة "صحتنا في بيئتنا شارك في حمايتها " والتي استفاد منها 32 ألف من خلال تنفيذ 587 ندوة ونشاط عن كيفية الحفاظ على البيئة واضرار السلوكيات الخاطئة علي الانسان والحيوان والبيئة، ومبادرة " تحدث معه " والتي استفاد منها 28 ألف و84 مواطن من خلال تنفيذ 374 ندوة لإشراك الرجال والشباب المقبلين علي الزواج وتعزيز دورهم ومبادرة " امسك قلمك و اتعلم " والتي استفاد منها 12 ألف و582 مواطن من خلال 205 قافلة واستكتاب فوري ومبادرة "أسس التربية السليمة للنشئ " والتي استفاد منها 18 ألف و875 مستفيد من خلال 282 ندوة لتعزيز الهوية والاخلاق الحميدة.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني لافتا إلي أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتكثيف الندوات التوعوية خلال الفترة المقبلة لرفع الوعي لدي المواطنين.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف من هند عبد الحليم نائب المحافظ، وعبدالله عتيق مدير وحدة السكان بالمحافظة، بالتنسيق مع منسقي وحدات السكان بالأحياء والمراكز والمدن.