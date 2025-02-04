هيئة الإغاثة الكاثوليكية بمصر: قافلتان لأهلنا فى غزة بـ1000 بطانية و2000 خيمة

كتب محمود راغب - أسامة طلعت

أعربت دينا رفعت ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية فى مصر ، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التموين من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، وإطلاق القافلة رقم 11 و12 من مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة.

وقالت ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية فى مصر ، فى تصريحات لها على هامش انطلاق القافلة، إن القافلة 11 و 12 من المساعدات تضم 17 شاحنة وتحمل خيم وبطاطين تضم 1000 بطانية و 2000 خيمة الخيمة الواحدة تسع أكثر من 16 فرد .

ولفتت إلى أن هيئة الإغاثة الكاثوليكية وبالتنسيق مع وزارة التموين سيتم العمل على تجهيز عدد أكبر من القوافل لتوفير كافة احتياجات أهلينا فى غزة ، لافته إلى أن القافلة 11 و 12 هما أول قافلتين يتم إطلاقها بعد قرار وقف إطلاق النار .

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقياةد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الفترة الماضية فى إطلاق 10 قوافل مساعدات إغاثية للأشقاء فى غزة من خلال لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بإجمالى 796 طن مساعدات محملة فى عدد 125 شاحنة.

تضمنت المساعدات 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة و15310 خيمة و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار و5 آلاف حصائر نوم و3 كرفان، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 32 ألف أسرة.

وكما سبق ونسق العميد أحمد فتحى نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مع مكتب هيئة الإغاثة بقطاع غزة ومصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتم إرسال مساعدات إغاثية بناء على دراسة دقيقة لاحتياجات القطاع، تمثلت فى "خيام ومراتب وبطاطين وأغطية بلاستيكية ومستلزمات نظافة" لتوفير مأوى لأهالينا فى غزة يمكنهم من مواجهة فصل الشتاء.