نقابة السكة الحديد توضح ضوابط صرف بدلات المحالين للمعاش

كتبت آية دعبس

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن قرار مجلس المديرين والمتضمن الموافقة على صرف بدل الطبيعة والوقاية والإثابة، وإجراءات ومدد الصرف للمحالين للمعاش والعاملين الحاليين بالخدمة، موضحا أن مجلس المديرين قد وافق في جلسة سابقة، على مذكرة النقابة العامة، بضرورة صرف بدل طبيعة عمل ووقاية وإثابة ، للمحالين للمعاش وكذلك العاملين الحالين، على أساسي 2016 أسوة بباقي العاملين بالدولة، وتنفيذا للقانون 81 قانون الخدمة المدنية ، حيث أن السكة الحديد تتعامل على أساسي 2015.

وأوضحت النقابة، جدول مواعيد الصرف لكل فئة من المحالين للمعاش اعتبارا من 1/10/2019 حتى 30/9/2024، مشيرة إلى أنه سيتم الصرف اعتبارا من شهر فبراير الحالي حتى شهر ديسمبر 2025 طبقا للجدول المرفق بالأسفل، وكذلك العاملين بالخدمة حاليا والمحالين للمعاش اعتبارا من 1/10/2024، يبدأ الصرف لهم اعتبارا من شهر يناير 2026 حتى ديسمبر 2026.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة للصرف:

1- إقرار موثق بالشهر العقارى .

2 - عدد 2 صورة من قرار نهاية الخدمة .

3 - عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

4 - فايل بلاستيك لحفظ أوراقك .

ويتم تسليم هذه الأوراق بإدارة الأجور والمرتبات التي يتبع لها العضو بمنطقة في الموعد المخصص لكل عامل .

وأشارت إلى أنه منعا للإحراج والزحام والضغط على العاملين بإدارات الأجور والمرتبات، يرجى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل تاريخ معاش أو لكل تاريخ ميلاد.

وكان قد وافق مجلس المديرين على إجراءات وآليات ومدد صرف الفروق للمعاشات والعاملين بالهيئة والذين سوف يحالون للمعاش أثناء التنفيذ حيث قرر المجلس:

أولا : صرف المستحقات للمحالين للمعاش وفقا للتقادم الخمسي اعتبارا من 1/1/2019 حتى 30/9/2024 علي 11 شهرا اعتبارا من شهر فبراير الجاري ، حتى شهر ديسمبر 2025 بتكلفة مالية تقدر بـ سبعة وخمسون مليونا ومئتان وأربعة عشر ألفا وثماني مائة واثنان وعشرون جنيها .

ثانيا : صرف مستحقات للعاملين والمحالين للمعاش اعتبارا من 1/10/2024 ” فروق طبيعية ووقاية وإثابة ” على دفعات لمدة 12 شهر اعتبارا من شهر يناير 2026 حتى ديسمبر 2026 بتكلفة مالية قدرها مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وستمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة جنيها.