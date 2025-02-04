نائب محافظ أسوان يفتتح ورشة إعداد البرامج الاستراتيجية لفريق الدعم الفنى

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، ورشة عمل إعداد البرامج الاستراتيجية على مستوى المحافظة والمراكز والقطاعات المعنية والتى تقام على مدار يومين فى إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030 من خلال فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبى ، ويتم تنفيذه بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وشارك فى ورشة العمل الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، ونهله طارق أخصائى التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل والفريق الاستشاري للمشروع وبمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات والإدارات ذات الصلة بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات وتمثيل لأعضاء المجلس الإقتصادى الاجتماعى.

وأشار نائب محافظ أسوان، فى كلمته، إلى أهمية دعم إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها لتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية ، وقدرة المحليات على سرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي والمهام التي تقوم بها كافة الإدارات والجهات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة محلياً ، وتعظيم الاستفادة من المقومات والموارد المحلية واتساقاً مع الرؤى التنموية التي تسعى الدولة الى تحقيقها على مستوى الإقليم والمحافظات المصرية.

ولفت، إلى سعى المحافظة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كافة المجالات ، وخاصة فى ظل الإهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف الحيوى ، والذى يشهد أيضاً متابعة متواصلة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وفى ظل تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

فيما عرض الاستشاريون مناقشة وخطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق رؤية المحافظة من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً (البنية الاساسية، التخطيط العمراني، السكان والديمغرافية، والبيئة، التنمية الاقتصادية المحلية)، وانعكاسها على صياغة البرامج والأهداف الاستراتيجية للمحافظة والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.