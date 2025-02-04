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منطقة أسوان الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة "أوائل الطلاب والطالبات" للمرحلة الثانوية

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 11:30 م
منطقة أسوان الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة "أوائل الطلاب والطالبات" للمرحلة الثانوية مسابقة أوائل طلاب الثانوية الأزهرية
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلنت إدارة رعاية الطلاب، بمنطقة أسوان الأزهرية، نتيجة مسابقة "أوائل الطلاب والطالبات" للمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، بنين وفتيات، حيث سيتم تصعيد الطلاب الفائزين للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن الآتى"، بالنسبة لـ"البنين"، القسم الأدبى:  الطالب يوسف السيد محمد، معهد فارس والطالب مصطفي عبدالجليل محمود، معهد الصعايدة.

والقسم العلمى: الطالب محمد عصام محمد، معهد بنين كوم أمبو والطالب أحمد محمد كامل، معهد بنين كوم أمبو النموذجي.

ثانياً: "الفتيات"، القسم الأدبى: الطالبة حنين أبو الحسن محمد، معهد فتيات دراو والطالبة رنا أبو الحسن محمد الأمير. معهد فتيات دراو.

القسم العلمى:  الطالبة زينب محمد مصطفي، معهد فتيات سلوا والطالبة سلمى أبو الحسن قناوي، معهد فتيات دراو.

 







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