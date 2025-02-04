مصرع شاب وإصابة 3 فى تصادم دراجتين ناريتين بطريق شلالات وادى الريان

الفيوم رباب الجالي

لقي شاب مصرعه، متاثرًا بإصابته في حادث تصادم في بالطريق السياحي لبحيرة قارون عند مدخل بوابات محمية وادى الريان بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، كما أصيب 3 أشخاص في الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق شلالات وادى الريان بنطاق المركز، ووجود مصابين وجثة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى، وتوفي شاب متأثرا بإصابته.