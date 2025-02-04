محافظ المنيا يناقش الاستعداد لشهر رمضان الكريم

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن التسع ومديري المراكز التكنولوجية، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المنياوى، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

أكد المحافظ ضرورة التفاعل مع الأهالي بنطاق مراكز وقرى المحافظة فى مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التى تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء، لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي هذا الملف أهمية كبيرة، مما يستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للمراكز التكنولوجية.

واستمع المحافظ إلى منظومة المتغيرات المكانية، والإجراءات التنفيذية لإنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، ونسب الإنجاز بكل مركز على حدة مشدداً على إزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها حفاظاً على حق الدولة والشعب.

كما استعرض المحافظ، الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل جذب المزيد من المستثمرين لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة تعزيز مناخ الاستثمار في المحافظة، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة جاذبة قادرة على استقطاب المشروعات الصناعية الكبرى، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة تفعيلاً لحزمة التيسيرات التى أطلقتها الحكومة مؤخراً لتعميق الصناعة والمنتج المحلى لفتح آفاق تصديرية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وتابع اللواء "كدواني" موقف تحصيل إيرادات المحافظة وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الشهري لتحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب تحصيل المشروعات والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة بمراكز ومدن المحافظة.

وناقش المحافظ استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها، سواء رئيسية أو فرعية، على مدار الساعة، لتلقى أى بلاغات طارئة، موجهاً بالتوسع في إنشاء المزيد من المعارض والمنافذ بجميع المراكز، إلى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم بجميع المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومراقبة الأسواق ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، من خلال معارض أهلاً رمضان بجميع مراكز وقرى المحافظة.