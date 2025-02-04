محافظ المنوفية يكرم مسئول تحسين البيئة بتلا ويهديه مكافأة مالية

المنوفية - محمد فتحى

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئول تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وأهداه مكافأة مالية تقديرا لجهوده المبذولة وتفانيه في تطوير وتحسين البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، جاء ذلك عقب لقائه به أمس خلال جولته الميدانية الموسعة بتلا.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار تكريم النماذج المتميزة والمشرفة كل في نطاق عمله تشجيعاً لهم وتحفيزهم، مشيراً أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أعرب مسئول تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن هذا التقدير يشكل دافعاً قوياً لمواصلة العمل الجاد من أجل خلق بيئة أفضل والارتقاء بمستوي الخدمات .

هذا ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني بالشارع، والتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وتلبية مطالبهم والاستجابة الفورية لها.