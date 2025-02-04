فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط غدا

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية بدءا من غد الأربعاء 5 فبراير الجاري ولمدة 15 يوما، وذلك داخل مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة دمياط الإعدادية بنين.

وحددت مديرية التربية والتعليم بدمياط شروطا لتقديم التظلمات والاطلاع علي أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة راغبي التقدم بالتظلمات والتي جاءت على النحو التالي:

- توريد المبلغ المستحق لكل مادة داخل مقر لجنة التظلمات المشكلة لاستقبال أولياء الأمور.

- يتم استقبال أولياء الأمور راغبي التقدم بالتظلمات بدءا من 5 فبراير وحتي 15 يوما من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا.

- يتم تحديد موعد الاطلاع على أوراق الطلاب عند سداد الرسوم المستحقة وبدون الموعد علي إيصال الدفع.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية لأولياء الأمور ويتم اطلاعهم على أوراق الإجابات الخاصة بأبنائهم في المواد المتضررين بها.

- يتم الاطلاع على أوراق الإجابات في حضور ولي الأمر والطالب فقط في الموعد المحدد من قبل لجنة التظلمات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أعلنت أمس عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2025، بنسبة نجاح بلغت 84% وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وأكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تمت متابعة لجان التصحيح ورصد الدرجات بشكل دوري، مضيفا أن لجان المتابعة قدمت تقريرا عن التزام غرف الكنترول بالتعليمات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم أثناء عمليات التصحيح بما يضمن حصول كل طالب على درجاته المستحقة وتحقيقا لمبدأ الشفافية.