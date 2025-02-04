صور وفيديو .. اصطفاف عشرات الشاحنات استعدادا لانطلاق قافلة وزارة التموين العاجلة لقطاع غزة

كتب محمود راغب - أسامة طلعت

بدأ منذ قليل اصطفاف العشرات من الشاحنات على طريق الإسماعيلية الصحراوى استعدادا لانطلاق قافلة مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، والتى تطلقها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وهى القافلة رقم 11 و12 من مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية فى إطلاق 10 قوافل مساعدات إغاثية للأشقاء فى غزة من خلال لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بإجمالى 796 طن مساعدات محملة فى عدد 125 شاحنة.

تضمنت المساعدات 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة و15310 خيمة و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار و5 آلاف حصائر نوم و3 كرفان، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 32 ألف أسرة.

وكما سبق ونسق العميد أحمد فتحى نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مع مكتب هيئة الإغاثة بقطاع غزة ومصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتم إرسال مساعدات إغاثية بناء على دراسة دقيقة لاحتياجات القطاع، تمثلت فى "خيام ومراتب وبطاطين وأغطية بلاستيكية ومستلزمات نظافة" لتوفير مأوى لأهالينا فى غزة يمكنهم من مواجهة فصل الشتاء.



اصطفاف عشرات الشاحنات استعدادا لانطلاق قافلة وزارة التموين العاجلة لقطاع غزة



عشرات الشاحنات استعدادا لانطلاق قافلة وزارة التموين العاجلة لقطاع غزة



قافلة مساعدات الإغاثة العاجلة لقطاع غزة



