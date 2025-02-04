شارع مصر.. واجهة بورسعيد السياحية وملتقى الشباب والمبدعين ويضم أجواء عائلية

بورسعيد - محمد عزام

شارع مصر في بورسعيد هو أحد المشروعات الشبابية التي أصبحت رمزًا للحيوية والتجديد في المدينة الباسلة، ويضم إحدى المنارات الثقافية بالمحافظة وهي مكتبة مصر العامة.

تم إنشاء شارع مصر ليكون مساحة متكاملة تضم مجموعة متنوعة من الأكشاك والمطاعم والمقاهي التي يديرها الشباب، مما يساهم في توفير فرص عمل وتعزيز ريادة الأعمال المحلية.

ويقع شارع مصر في منطقة مميزة ببورسعيد بين أحياء العرب والمناخ بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله وجهة رئيسية للزوار من سكان المدينة أو السياح القادمين للاستمتاع بأجواء بورسعيد الفريدة، كما يتميز بتصميم عصري يجمع بين الطابع المصري الأصيل والابتكار الشبابي.

الأنشطة والخدمات

يقدم شارع مصر تجربة ترفيهية متكاملة تشمل:المأكولات والمشروبات: تتوفر مجموعة متنوعة من الأكشاك التي تقدم أطعمة محلية وعالمية تناسب جميع الأذواق.

الأنشطة الفنية والثقافية: يستضيف الشارع أحيانًا عروضًا موسيقية وفنية، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية لدعم المواهب الشابة.

أجواء عائلية: يتميز المكان ببيئة آمنة ومناسبة للعائلات، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بمساحات مخصصة للترفيه.

وساهم شارع مصر في دعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، إلى جانب تعزيز ثقافة المشاريع الصغيرة، كما أنه أصبح وجهة تجمع الشباب والعائلات، مما يعزز الترابط الاجتماعي داخل المجتمع البورسعيدي.

ويُعد الشارع نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر الحكومة والمحافظة الدعم اللازم للمشاركين لضمان استدامة أعمالهم، سواء من خلال التسهيلات الإدارية أو التدريب.

شارع مصر في بورسعيد ليس مجرد مكان للتسوق أو الترفيه، بل هو صورة حية لما يمكن تحقيقه من خلال الابتكار والعمل الجماعي، مما يجعله من أبرز معالم المدينة الحديثة ويضم مكتبة مصر العامة التي تُعد منارة ثقافية لخدمة المجتمع .

مكتبة مصر العامة واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية التي تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة بين أبناء المحافظة، فهي وجهة أساسية للباحثين والطلاب والأسر الباحثة عن تنمية مهاراتهم.

وتوفر مكتبة مصر العامة مجموعة متنوعة من الخدمات الثقافية والتعليمية، تشمل: الكتب والمراجع: تضم المكتبة آلاف الكتب في مختلف المجالات مثل الأدب، العلوم، التاريخ، والفنون، لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية.

ورش العمل والفعاليات: تنظم المكتبة بشكل دوري ورش عمل تعليمية وتثقيفية، بالإضافة إلى ندوات ثقافية وحفلات توقيع كتب.

خدمات رقمية: تقدم المكتبة خدمات رقمية، منها البحث الإلكتروني عن الكتب، مما يسهل على الزوار الوصول إلى المعلومات بسهولة.

تسعى مكتبة مصر العامة في بورسعيد إلى خدمة المجتمع من خلال استضافة أنشطة موجهة للأطفال والشباب، مثل: برامج لتنمية المهارات الشخصية والإبداعية، دورات لتعليم اللغات الأجنبية والبرمجة، وأنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال.

وتعمل المكتبة على تطوير خدماتها باستمرار لتواكب التحولات الرقمية وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال القادمة، كما تسعى لتوسيع شراكاتها مع الجهات الثقافية الأخرى لتنفيذ مشروعات جديدة تخدم المجتمع.



العائلات والأسر في الشارع



توافد المواطنين



شارع مصر



مكتبة مصر العامة ببورسعيد



مكتبة مصر ببورسعيد