رحلة جماعية لـ 800 فرد من أهالى العاشر من رمضان لزيارة معرض الكتاب

الشرقية - فتحية الديب

نظم مجلس أمناء العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، رحلة مجانية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك بمشاركة 800 فردا من جميع الأعمار، بينهم عدد من ذوي الهمم من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تحت إشراف الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان ، والمحاسب أيمن رضا، والمهندس أحمد عبدالرؤف، وكلاء المجلس.

قالت عبير عبد العزيز، عضو مجلس امناء العاشر من رمضان، تعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي لتنظيم رحلة مجانية لأهالي المدينة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم عددا كبير من أبناء المدينة مؤكدة أنه تم تخصيص 29 باص بينهم باص لذوي الهمم يقلون 800 فردا لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.



يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.