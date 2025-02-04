رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات الشرب والصرف الصحى للتأكد من تطبيق إجراءات الصيانة

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، محطة مياه الجوازات المطورة التى تبلغ طاقتها التصميمية 16 ألف متر مكعب لكل يوم، ومحطة مياه توسعات سوهاج غرب التى تبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية، ومحطة مياه روافع القصير المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم، ومحطة مياه بلصفورة المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 8640 ألف متر مكعب لكل يوم .

كما تفقد محطة مياه رفع صرف صحى رقم 1 ومحطة رفع صرف صحى رقم 4، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى، بالإضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطة وخاصة مولد الديزل للتعامل الفورى مع أى طوارئ.