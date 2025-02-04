اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 07:46 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمتابعة عدد من الملفات والاستعدادات لشهر رمضان، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.







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