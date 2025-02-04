رئاسة مركز الخارجة: إقبال كبير على معرض تسويق منتجات تنمية القرية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال جهود الوحدة المحلية في دعم التنمية الريفية من خلال معرض تسويق منتجات مشروعات تنمية القرية، الذى يُقام كل يوم ثلاثاء، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم بركة، مساعد المحافظ والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وشهد المعرض إقبالًا ملحوظًا، حيث تم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الفراخ، اللحمة المفرومة، البط، الحمام، الجبنة القريش، البيض البلدي، السمنة البقري، الفواكه، الخضروات، والمنظفات، وذلك بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتوفير بدائل اقتصادية للمستهلكين.

يأتي هذا المعرض ضمن خطة المركز لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم منتجات محلية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.