خطوات التظلم على نتيجة الصف الأول الإعدادى فى الجيزة للترم الأول

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التظلم على النتائج إلكترونيًا.

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إلكترونيًا، لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الثاني الثانوي)، والشهادة الإعدادية، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وعن خطوات التظلم على النتيجة، أوضحت المديرية أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع، ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي من هنـــــــــــــا.. واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع حين أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وعقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، لبحث الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد وكيل الوزارة، خلال اجتماعه بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإزالة الرواكد داخل المدارس، والاهتمام بالنظافة ودورات المياه.

ونبه على تسليم الكتب الدراسية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة، وسد عجز المعلمين داخل المدارس، وتحديد موعد للقاء أولياء الأمور مع مديري المدارس، لحل المشاكل التي تعترض أبنائهم، والانتهاء من برنامج ضعاف القراءة والكتابة.