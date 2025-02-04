تعيين وكلاء جدد بكليتى الطفولة المبكرة وطب فاقوس بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق قرارين؛ رقم 174، و176، بتاريخ 3-2-2025 بتكليف الدكتورة رانيا عادل محمد الهادى سالم، الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة أميرة قطب غريب قطب، الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بالكلية وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.



كما أصدر رئيس الجامعة، قرار رقم 175 بتاريخ 3- 2- 2025، بتكليف الدكتورة إيمان إسماعيل إبراهيم محمد أستاذ علاج الأورام والطب النووى وكيلًا لكلية الطب البشرى بفاقوس لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغها السن المقرر قانوناً للمعاش.



مع خالص الدعاء بالتوفيق والسداد، سائلين المولى عز وجل لهم ولجميع الكوادر التدريسية دوام التقدم والرقي في مسيرتهم العلمية.