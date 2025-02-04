تعليم الوادى الجديد يشارك فى برنامج تنمية مهارات معلمى الصف الأول الإعدادى

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شارك قطاع تعليم الوادي الجديد، فى فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بتنمية مهارات معلمى الصف الأول الإعدادى، وفق منظومة التعليم المطور عبر شبكة الفيديو كونفرانس، ذلك فى إطار التعليمات الوزارية بهذا الشأن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التعليم الإعدادى برعاية المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، أن تنظيم التدريب يتم فى جميع الادارات التعليمية حول منهجية وفلسفة المناهج الدراسية الجديدة، موجهًا بتحقيق أكبر استفادة من التدريب، والذى يهدف إلى إثراء المتدربين بأحدث الأساليب التربوية لشرح المناهج المطورة وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة ومن ثم نقل المعلومة للطلاب بأسلوب متميز.

كما استأنف تعليم الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامجه التدريبى الخاص بمعلمات وموجهات رياض الأطفال فى جميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتوجيه عام رياض الأطفال، حيث يتضمن البرنامج عدة محاور تم إعدادها بناء على نتائج دراسة الأساس بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم منها التدريس باستخدام رواية القصة وتنمية مهارات القراءة والكتابة والتقييم التكوينى لطفل الروضة وتنمية مهارات الوعى الصوتى لدى طفل الروضة، بهدف تحقيق أكبر استفادة من البرنامج ونقل الخبرات فيما بينهم.

وفى سياق متصل، عقد قطاع تعليم الوادي الجديد فى لقاء جماهيري بحضور المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر شبكة الفيديو كونفرانس تواصل لحظى مع الإدارات التعليمية بحضور مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وذلك من منطلق الحرص على تسهيل والوصول لأكبر فئة فى الإدارات التعليمية وإلى المناطق النائية والبعيدة.

وتستقبل الإدارات التعليمية المواطنين وأولياء الأمور من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك للتواصل اللحظى مع وكيل التعليم بالمحافظة والاستماع للمقترحات والشكاوى، وذلك ضمن جهود القطاع لفتح أبواب التواصل الفعال مع كافة العناصر المعنية بالعملية التعليمية، وكذا السادة أولياء الأمور وطلاب المدارس لمناقشة قضايا التعليم والاستماع للمشكلات ووضع الحلول الفورية لها وتيسير الإجراءات الإدارية وفى إطار اللوائح القانونية المنظمة للعمل.