تعرف على موعد بدء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس 2025

كتب محمود طه حسين

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عن موعد بداية الفصل الدراسى الثانى فى المدارس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الفصل الدراسي الثانى، يبدأ لطلاب المدارس الرسمية والخاصة يوم السبت الموافق 8 فبراير الجارى، حيث أكدت الوزارة على أن الدراسة تنطلق السبت المقبل دون تأجيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على إجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى آخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد للدراسة بـ الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الدراسة تنطلق السبت دون تأجيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاستعدادات تشمل فرش الفصول الدراسية، وإعداد جداول الحصص الدراسية وتسكين المعلمين.

ووفقا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى بدأت إجازة نصف العام يوم 25 يناير، وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام، ويعود الطلاب للفصل الدراسى الثانى 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على إجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى آخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.