تركيب بلاطات انترلوك بمنطقة منشية النوبة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أكد المهندس أحمد الملوانى، مدير عام الطرق والنقل بمحافظة أسوان، أنه يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وداخل قرى حياة كريمة.

وأضاف المهندس الملوانى، فى بيان صحفى، أنه تم تركيب بلاطات انترلوك بمنطقة منشية النوبة بمدينة أسوان وبالتوازى جارى استكمال أعمال الرصف للعام المالى الحالي 2024/2025 بأطوال 35 كم بتكلفة 122 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 70 % .

ومن جانبه، تابع إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مؤكداً أهمية أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.