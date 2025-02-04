بيان أوروبى يرحب بتشكيل الأمم المتحدة للجنة الاستشارية فى ليبيا

كتب أحمد جمعة

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا بالإعلان عن إنشاء اللجنة الاستشارية وتفويضها، وهي خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.



أشادت البعثات الدبلوماسية الاوربية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان هذه المبادرة ولتصميمها على تكوين متوازن للجنة.

وشجعت البعثات الدبلوماسية جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة على دعم عمل اللجنة بصدق وحمايتها من التدخل السياسي. وإلى جانب الحوار المنظم الأوسع نطاقاً الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يمكن للجنة أن تساهم في تعزيز رؤية وطنية موحدة، وهو أمر ضروري لدفع ليبيا نحو الانتخابات الوطنية، وتوحيد المؤسسات، وفي نهاية المطاف، الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للشعب الليبي.

اعلن الاتحاد الأوروبي و الدول الاعضاء التزامهم بدعم ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود المشتركة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتسهيل توحيد المؤسسات، مع ضمان الشفافية والإجماع والملكية الليبية طوال العملية.