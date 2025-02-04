الرئيس السيسى يؤكد أهمية إعادة إعمار غزة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع في عدد غد الأربعاء تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، ويأتي في مقدمتها: رفض مصرى تركى لتهجير الفلسطينيين.. ودعوات للمانحين الدوليين بالمشاركة فى مؤتمر إعمار غزة

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خلال اتصال هاتفى مع ملك البحرين تطرق إلى الأوضاع فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان.. الرئيس السيسى يؤكد على أهمية إعادة إعمار غزة وضرورة وجود موقف عربى موحد لدعم تحقيق السلام الدائم بالشرق الأوسط.. والملك حمد بن عيسى آل خليفة يثنى على الدور الجوهرى لمصر فى وقف إطلاق النار فى القطاع

رفض مصرى تركى لتهجير الفلسطينيين.. ودعوات للمانحين الدوليين بالمشاركة فى مؤتمر إعمار غزة



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