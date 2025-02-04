اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم الثالث على التوالي

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:02 ص
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم الثالث على التوالي قوات الاحتلال الاسرائيلي
أ ش أ

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها العسكري وحصارها على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، لليوم الثالث على التوالي، وسط عمليات دهم واعتقال واسعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ باعتقال حوالي 20 فلسطينيا، بالإضافة إلى احتجاز عشرات آخرين والتحقيق ميدانيا معهم، كما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، فضلا عن تنفيذها عمليات تجريف وتدمير لعدد من الشوارع وللبنية التحتية، والدفع بمدرعات وتعزيزات عسكرية.

وفي مخيم الفارعة مازالت قوات الاحتلال تحكم الحصار على المخيم وتغلق مداخله بالكامل، كما شرعت جرافات الاحتلال المجنزرة بتجريف وتدمير البنية التحتية في الشارع الرئيسي للمخيم وفي الطرقات الفرعية، وتم تدمير خطوط مياه وكهرباء ما أدى إلى انقطاعهما عن أجزاء من المخيم.

وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس عشر على التوالي، مخلفا 25 شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات، إلى جانب تدمير واسع في البنية التحتية ونسف وتفجير عشرات المنازل.

وفي السياق، دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه التاسع، وسط استمراره في مداهمة المنازل وتخريبها وطرد سكانها وتدمير البنية التحتية واعتقال الشبان.

 







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الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

بلدة طمون

بلدة طوباس



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