الأمم المتحدة تعلن تشكيل لجنة استشارية لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات بليبيا

أحمد جمعة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس.



وتتكون اللجنة الاستشارية، وفق بيان البعثة الأممية، من 20 شخصية ليبية جرى تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، بالإضافة إلى قدرتهم على تحقيق التوافق وفهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.



وأشارت البعثة الأممية لدى ليبيا إلى أنها أخذت في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.



وأشارت البعثة إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا العالقة، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين "6+6" الانتخابية.



وأكدت البعثة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة، حيث ستُقدم اللجنة مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية.



وأشارت البعثة الأممية إلى أنها ستعمل بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.



وفي العام الماضي، قررت البعثة الأممية على لسان القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، تشكيل اللجنة لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، ووضع خيارات حول كيفية الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.