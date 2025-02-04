اجتماع لتعزيز جودة الخدمات الصحية بمستشفيات إقليم القناة وجنوب سيناء

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقدت الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور محمد بدر، اجتماعًا تأسيسيًا هامًا للمستشفيات لعام 2025، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المـركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة، والمشرف العام على فرع الهيئة بجنوب سيناء.

كما حضر الاجتماع مديرو الأفرع، الدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد حسن مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور أحمد شفيق مدير فرع الهيئة بالسويس، بالإضافة إلى مديري إدارات الرعاية الثانوية والثالثية وأعضاءها بالأفرع، ومديري المستشفيات، والمديرين الطبيين، ومديري المكاتب الفنية بالمستشفيات.

يأتي هذا الاجتمـاع التأسيسي الأول في إطار حرص الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية على تعزيز التواصل المستمر وتنظيم العمل، ووضع خطة عمل واضحة مع بداية عام 2025 بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تم خلال الاجتماع تم مناقشة عدة محاور رئيسية، منها: ترتيب أولويات مؤشـرات الأداء لتحسين جودة الخدمات الصحية، كما تم تناول أهمية تطوير الكوادر البشرية وتوفير التدريبات المتخصصة، بالإضافة إلى تقييم القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحالية ، وسبل تحسينها لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة، استعراض آليات تحسين سلاسل الإمداد لضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية بشـكل مستمر وفعال.

وأشار الدكتور "مصطفى شعبان "خلال كلمته إلى أهمية وضع خطة تشغيل شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحيـة وزيادة رضاء المنتفعين، والتعاون المستمـر بين جميـع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين في المنطقة.

وأكد الدكتور "محمد بدر "على ضرورة تبني مبادئ الإدارة الحديثة لضمان فعالية العمل وتقديم خدمات صحية متميزة، كما دعا إلى وضع استراتيجية تشغيل واضحة تهدف إلى تحسين الأداء العام للمستشفيات ، وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بالمديرين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وشدد على أهمية تحليل البيانات ، والأعمدة الاستراتيجية للتشغيل، وتحسين جودة الخدمات ، والتميز الإكلينيكي، وعمليات إدارة تقديم الخدمات الطبية، والالتزام بالبروتوكولات العلاجية.

وفي كلمته، أشاد "الدكتور أيمن رخا" بتنظيم الاجتماع التأسيسي الأول بفرع الإسماعيلية، معلقًا على أهمية الاجتماع في تعزيز التنسيق بين المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المنطقة.

من جانبه، رحب الدكتور علي رفعت بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُعد خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الصحية في مصر، ومن المتوقع أن يسفر عن نتائج إيجابية تسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.