إعادة حركة المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع تريلا وكونتينر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أعلي كوبري قها بنطاق قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل ثقيل، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية علي الطريق، كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما لمستشفي قها التخصصي لتلقي العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارة باستخدام أحد الأوناش وكذلك لوادر الوحدة المحلية بقها لرفع الكونتينر.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل أغلي كوبري قها دائرة قسم شرطة قها علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور بالقليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بكونتينر، أعلي كوبري قها، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية علي الطريق، كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من السائق محمد قدرى إبراهيم، ومحمد هنداوى عبد الجواد، 55 سنة، مقيمان إيتاى البارود محافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى قها.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد رفع وتجنيب السيارة باستخدام أحد الأوناش، وكذلك لوادر الوحدة المحلية لرفع الكونتينر.



انقلاب سيارة نقل ثقيل (1)



انقلاب سيارة نقل ثقيل (2)



انقلاب سيارة نقل ثقيل (3)



انقلاب سيارة نقل ثقيل (4)



انقلاب سيارة نقل ثقيل (5)



انقلاب سيارة نقل ثقيل (6)



انقلاب سيارة نقل ثقيل (7)