اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 فبراير 2025 03:15 م
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إحالة موظفين بالوحدة الاجتماعية فى بنها للتحقيق بسبب التقصير.. صور

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:54 م
إحالة موظفين بالوحدة الاجتماعية فى بنها للتحقيق بسبب التقصير.. صور مديرة تضامن القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إحالة عدد من العاملين بوحدة أترِيب الاجتماعية بمدينة بنها إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم، وذلك بسبب تقصيرهم في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بالوحدة، وشددت وكيل الوزارة على ضرورة حسن استقبال المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم ومشكلاتهم والعمل على حلها فورًا دون أي تأخير.

وفي سياق آخر، تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بلاغًا عن وجود شخص مسن في قرية المنايل بالخانكة يعاني من جلطة بالمخ أدت إلى عجزه عن الحركة والنطق، ويقيم بمفرده دون رعاية، وعلى الفور، وجّهت وكيل الوزارة فريق التدخل السريع المحلي بالمديرية للتوجه إلى محل إقامته.

تفقد الإدارة الاجتماعية باتريب
تفقد الإدارة الاجتماعية باتريب

 

مديرة تضامن القليوبية خلال الجولة
مديرة تضامن القليوبية خلال الجولة

 

خلال متابعة سير العمل
خلال متابعة سير العمل






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