أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تطلق قوافل جديدة من المساعدات العاجلة لغزة

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التموين تطلق اليوم قوافل جديدة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة

وزير التعليم بلندن تشيد بجهود نظيرها المصرى فى التغلب على الكثافة الطلابية

وظائف فى السعودية.. تعرف على فرص عمل بمرتبات تصل إلى 48 ألف جنيه

وزارة التضامن تختتم المنتدى السنوى الأول للوحدات بالجامعات فى الوادى الجديد

وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية

وزير الرى: مصر أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى فى حوض النيل

وزير التعليم يستعرض مع مدير أكاديمية "Ofsted" معايير اعتماد المدارس ببريطانيا

وزير التعليم يناقش الاستفادة من النظام البريطاني في دعم الارتقاء بالمنظومة

وزير الصحة يشارك فى القمة الدولية لحقوق الأطفال بالفاتيكان

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بوزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى