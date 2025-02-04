اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:20 ص
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أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تطلق قوافل جديدة من المساعدات العاجلة لغزة

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تطلق قوافل جديدة من المساعدات العاجلة لغزة وزارة التموين
كتب: محمد الأحمدى

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وزاره التموين

المساعدات العاجله

قطاع غزه

التربيه والتعليم

السعوديه

الخارجيه



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