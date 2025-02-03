وكيل تضامن كفر الشيخ: تسليم جهاز تعويضي لحالة بتر بالقدمين لفتاة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تسليم جهاز تعويضي لحالة بتر بالقدمين لفتاة في مقتبل العمر لتستطيع أنّ تُمارس حياتها بصورة طبيعية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأشار وكيل تضامن كفر الشيخ، إلى أنّه قد تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية على تسليم عدد مناسب من الكراسي المتحركة الفترة القادمة للأشخاص ذوي الهمم الأكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ، مشيداً بدور تلك الجمعيات والمؤسسات باعتبارها الذراع الأيمن لوزارة التضامن الاجتماعي في تخفيف العبء عن المواطنين ودعمهم.

وأكد مسلم، أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاون فيما بينهم، لخدمة الأشخاص ذوي القدرات والهمم، لمساعدة ودعم هؤلاء الأشخاص، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، وأداء وظائف حياتهم دون مساعدة من أحد، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة.