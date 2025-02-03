اليوم السابع
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في إطار زيارته إلى المنامة..

وزير الخارجية يجتمع برئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من رجال الأعمال

الإثنين، 03 فبراير 2025 10:45 ص
وزير الخارجية يجتمع برئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من رجال الأعمال جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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فى إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين الشقيقة، اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين اليوم الاثنين.

أشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، كما شدد على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة.

واستعرض وزير الخارجية الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزًا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.

 







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