وزير التعليم العالى: اتحادات الطلاب منصات لتعزيز القيادة والمشاركة المجتمعية

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتحادات الطلابية تلعب دورًا حيويًا في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم القيادية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد هياكل تنظيمية داخل الجامعات، بل تمثل منصات فاعلة تعزز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

وأضاف الوزير، خلال كلمته المسجلة في افتتاح الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، أن هذه الاتحادات تُعد أداة للتعبير عن آراء الطلاب ومطالبهم، كما أنها تساهم في تطوير مهارات القيادة، وتعزز قيم التعاون والعمل الجماعي. وأكد أن الأنشطة الطلابية جزء أساسي من العملية التعليمية، لما لها من دور في بناء شخصية الطالب وإعداده لمتطلبات سوق العمل والمستقبل.



فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بشرم الشيخ

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع دعم الأنشطة الطلابية على رأس أولوياتها، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى ربط التعليم بالابتكار والإبداع، وتمكين الشباب للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة. واختتم حديثه برسالة تحفيزية للطلاب، قائلاً: "أنتم شباب مصر الواعد، وعماد هذا الوطن، ونحن معكم في كل خطوة، وندعمكم لإحداث التغيير الإيجابي الذي نطمح إليه جميعًا."

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية، الذي استضافته المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

يقام الملتقى تحت إشراف وحضور عدد من القيادات، من بينهم الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، بالإضافة إلى الدكتور حسام الشريف، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكلاء معهد إعداد القادة.

وافتتح الملتقى بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الاتحادات الطلابية في مصر، تبعته مراسم تنصيب رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم، حيث قام الدكتور كريم همام بتكريمهم بحضور النائب أحمد فتحي. كما تم تكريم الطالب هاشم إبراهيم من جامعة حلوان، الفائز بجائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا.

واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية أدارها النائب أحمد فتحي، ناقشت مستقبل الأنشطة الطلابية في مصر، ودور مؤسسة شباب القادة في دعمها، بالإضافة إلى استعراض ملامح مشروع قانون جديد للاتحادات الطلابية، يهدف إلى مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.