وزارة التضامن تختتم المنتدى السنوى الأول للوحدات بالجامعات فى جنوب الوادى

كتب مدحت وهبة

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعي، اختتم المنتدى السنوى الأول لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصريات فعاليات بقاعة المؤتمرات بجامعة جنوب الوادى.

وتقدم الدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن الاجتماعى والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات فى كلمته خلال حفل الختام بالشكر للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على استضافتهم لمنتدى وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية وتنظيم رحلات سياحية للوفود المشاركة.

واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى أهم مجالات عمل وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكداً على أن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات هى امتداد لنشاط الوزارة وملفاتها تستهدف كل فئات الطلاب بخدماتها خاصة الأشخاص ذوى الإعاقة وأبناء أسر برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" لافتا إلى أن وحدات التضامن نجحت خلال الفصل الدراسى الأول فى تنفيذ أنشطة فى 32 جامعة، شارك فيها أكثر من 450 ألف طالب مابين حملات توعوية أو أنشطة طلابية أو خدمات مباشرة أو دعم تعليمى.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد وعلى رأسها السيد محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى قد استضافت المنتدى السنوى الأول لوحدات التضامن الاجتماعى بمشاركة 14 جامعة وأكثر من 250 طالبا وطالبة على مدار 3 أيام.



الطلاب المتفوقين



جانب من المشاركين