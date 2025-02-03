هيئة الدواء: ضبط 200 مخزن غير مرخص ونستهدف تشديد الرقابة على الأسواق

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أنه تم ضبط 200 مخزن دواء غير مرخص مؤخرا، مشيرا إلي أن قرار اشتراطات المخازن يدعم تأمين الدواء المصرى وتوفيرة بفاعلية.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء خلال مؤتمر صحفى اليوم أن معظم المخازن منضبطين ويطبقون الاشتراطات بشكل جيد وهدفهم الاتساق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة الدواء نستهدف تنشيط الرقابة على الأسواق والقضاء على الأدوية منتهية الصلاحية، قائلا: نتعاون لأقصى درجة مع جميع المصنعين وأطراف الصناعة لتأمين الدواء لكل المصريين.



وأضاف: هناك تحركات مهمة لضبط الأدوية المباعة بشكل غير مشروع على السوشيال ميديا.