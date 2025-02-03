مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه بمنطقة أبو الجود لصيانة عطل مفاجئ بمحبس 8 بوصة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الإثنين، عن انقطاع المياه لمدة 3 ساعات بدأت من الساعة 1 ظهراً بمنطقة أبو الجود أسفل كوبرى أبو الجود وشارع صلاح سالم، وذلك لأعمال الصيانة والإصلاح لعطل مفاجئ بمحبس مياه قطر 8 بوصات، كما توفر الشركة سيارة مياه صالحة للشرب بمنطقة أبو الجود، خلال أعمال الإصلاح.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ .

وفى نفس السياق عقدت منظمة اليونسيف مصر عدد من ورش العمل، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وقام بالمتابعة الدكتورة أمانى مدنى مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والدكتورة حنان لطفى مدير المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم، وبحضور محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام بالمديرية، والمهندس أحمد حسن مدير إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالقرنة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وشمل التدريب عدد 100 مدرس يمثلون 50 مدرسة ابتدائية من المدارس المشاركة بالمبادرة فى نطاق محافظة الأقصر وضم مراكز ( الاقصر - اسنا- وارمنت - القرنة )، وشمل على معرفة هيكل التعليم القائم على حل المشكلات وخصائص المبادرة الفعالة، أهمية وجود أهداف تعليمية وتقنيات التعلم النشط والفرق بين التعليم النشط والتعليم السلبى ودور المعلم فى التعلم النشط بالإضافة إلى أنواع المهارات ودور المهارات فى حياتنا وكيفية استخدام علم التعلم التجريبي من أجل تعلم المهارة.