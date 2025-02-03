اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية: 2161 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون خلال يناير الماضي

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:48 ص
"مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية: 2161 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون خلال يناير الماضي الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية،2161 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، خلال شهر يناير الماضي.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في التقرير الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، إن "قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات الخليل بـواقع 358 اعتداء، ورام الله 342، ونابلس 328".

وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.







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