اليوم السابع
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مع قرب شهر رمضان الكريم.. اعرف أسعار البلح والياميش وقمر الدين

الإثنين، 03 فبراير 2025 08:26 م
مع قرب شهر رمضان الكريم.. اعرف أسعار البلح والياميش وقمر الدين البلح والياميش
كتبت – سارة وائل

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يبحث كثير من المواطنين عن أسعار البلح والياميش، وقمر الدين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025، وفي السطور التالية ينشر اليوم السابع تلك الأسعار، وذلك تضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.

تترواح أسعار البلح هذا العام ما بين 20 إلى 90 جنيها بحسب النوع، بينما تتراوح أسعار الزبيب ما بين 30 إلى 70 جنيه للكيلو، وذلك وفقا لما ذكرته شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

كما تتراوح أسعار قمر الدين ما بين 30 إلى 100 جنيه، لوزن 400 جرام.

ويبلغ سعر جوز الهند ما بين 40 إلى 60 جنيهًا، وتترواح سعر المشمشية ما بين 60 إلى 80 جنيهًا للربع كيلو.







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