مصر تحصد في المراكز الأولى.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، خلال حفل الختام الذي أقيم بالمركز الثقافي، نتائج المسابقة الدولية في نسختها الثامنة، والتي شارك فيها 40 متسابقًا من 33 دولة.

في فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، فاز بالمركز الأول أحمد محمد الصابر علي من ليبيا، وبالمركز الثاني عمر محمد حسين عبد الواحد من مصر، وبالمركز الثالث حبيب عبد الرحمن أحمد من اليمن.



وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة، فاز بالمركز الأول خالد عطية عبد الخالق صديق من مصر، وبالمركز الثاني سيد عبد الراشد كاظمي من أفغانستان، وبالمركز الثالث عبد المغيث لزعر من المغرب.



وفي فرع الابتهال والإنشاد الديني، فاز بالمركز الأول عبد الرحمن حسين مصطفى الأسواني من مصر، وبالمركز الثاني عمرو موسى من اليمن، وبالمركز الثالث طالب فرزاد من سوريا.



يُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي. وتحمل دورتها الثامنة هذا العام اسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رحمه الله.



احد المتسابقين الفائزين



التكريم للفائز



الفائز في المسابقه



اللظاء محب يكرم فائز



المحافظ يكرم الفائزين



تكريم أحد الفائزين



تكريم المحافظ



جانب من أحد التكريمات