مرصد الأزهر: وعى عالمى متزايد بجرائم الاحتلال فى غزة ودعم متنامٍ للقضية الفلسطينية

كتب ـ لؤى على

يواصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف متابعة تطورات المشهد العالمي تجاه القضية الفلسطينية، حيث أشار في مقال نشرته وحدة رصد اللغة الإيطالية إلى تصاعد الوعي الدولي بحقيقة الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، ورفض الشعوب حول العالم للانتهاكات التي تستهدف المدنيين العزل، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد المرصد، أنه مع مرور أربعة عشر شهرًا على العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، يزداد الإدراك العالمي لحجم الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، في ظل تنامي الأصوات الدولية المنددة بهذه الانتهاكات، والتي وصفت بأنها "إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وكشفت نتائج استطلاع رأي حديث أجراه مركز إبسوس لصالح المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية عن تحول في الرأي العام الإيطالي، حيث يرى 35% منهم أن حكومة نتنياهو مسؤولة عن التصعيد في غزة، فيما حمل 32% المسؤولية لها في لبنان.

كما أوضح الاستطلاع أن %49 من الإيطاليين يعتقدون أن الرد الإسرائيلي كان غير متناسب مع حقها في الدفاع عن نفسها، مما يعكس رفضًا واسعًا للجرائم المرتكبة. بينما أيد 21% فقط هذا الرد، مما يعكس رفضًا واسعًا للجرائم المرتكبة في غزة. وإلى جانب ذلك، يؤيد 54% من الإيطاليين اعتراف بلادهم بدولة فلسطين، مع تفضيل نصفهم أن يتم ذلك بعد انتهاء النزاع الحالي.

وأكد مرصد الأزهر، أن هذه النتائج تعكس تنامي الوعي العالمي بجرائم الاحتلال، ورفض الدعاية الزائفة التي تروجها إسرائيل، وهو ما ظهر جليًا في المظاهرات الحاشدة التي شهدتها إيطاليا دعمًا لفلسطين، والتي تؤكد أن الرأي العام الدولي لم يعد يغفل عن حقيقة ما يجري في الأراضي المحتلة.

كما شدد المرصد على ضرورة استمرار هذا الحراك الشعبي العالمي والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حسمًا تجاه العدوان الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الجرائم ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.