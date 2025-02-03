اليوم السابع
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محافظ الجيزة: ما قدمه أبطال حريق فيصل نموذجًا لشهامة الشاب المصرى.. صور

الإثنين، 03 فبراير 2025 05:10 م
محافظ الجيزة: ما قدمه أبطال حريق فيصل نموذجًا لشهامة الشاب المصرى.. صور محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل
كتبت – مرام محمد

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استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلًا من، محمد عبدالمنعم، وكريم عبد الناصر، ومحمد شعبان، بعد موقفهم البطولى فى إنقاذ 3 أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق كان قد وقع أمس بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كعبيش بشارع فيصل بحي الهرم.

وقدم محافظ الجيزة، التحية للشباب لما قدموه من تضحية ومساعدة في إنقاذ الأطفال لحين قدوم الحماية المدنية، مما ساهم فى تفادى مصير مأساوى للأطفال داعيًا كل الشباب في عدم التردد  فى تقديم المساعدة ويد العون للارتقاء بمعاملاتنا.

وأكد محافظ الجيزة، أن ما قدمه الشباب يعد نموذجًا للشاب المصري الذي يتميز بالشهامة والعطاء بلا حدود والاستعداد للتضحية بنفسه من أجل الآخرين موجهًا التحية لأسرهم لتنشئتهم على حب ومساعدة الآخرين.

وسلم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير، متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم الأسرية والعملية.

حضر التكريم وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومعتز مسعود نائب رئيس حي الهرم.

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محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل
 
 
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محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل

 

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محافظ الجيزة يكرم أبطال حريق عقار فيصل
 
 
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تكريم أبطال حريق عقار فيصل
 
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محافظ الجيزة يستقبل أبطال حريق عقار فيصل
 
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جانب من التكريم
 






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محافظ الجيزة

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عقار فيصل

حريق عقار فيصل

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أبطال حريق فيصل



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