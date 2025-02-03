محافظ الإسكندرية: معارض "أهلا رمضان" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية أولى فعاليات معارض أهلا رمضان فى 12 معرضا لأهلا رمضان بعدد 12 فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى إطلاق العديد من المعارض والمنافذ ومن بينها أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق.

من جانبها أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن توافر جميع السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من البلح والتمور والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والزيوت والسمن والسكر والأرز والمكرونات والدقيق واللحوم الطازجة والدواجن وغيرها داخل فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بالفروع الآتية: "معرض مجمع ابو طالب بابو قير، معرض مجمع السيوف بالسيوف ش جمال عبد الناصر، معرض مجمع الجويلى برشدى طريق الحرية، معرض مجمع بجناكليس طريق الحرية، معرض مجمع بلوكلى ببوكله طريق الحرية، معرض مجمع محرم بك بمحرم بك، معرض مجمع وهدان بالمنشية، معرض مجمع الأزاريطة بالازاريطة، معرض مجمع ابو العباس ببحرى، معرض مجمع البيطاش بالعجمى، معرض مجمع سيدى مسعود بالعامرية، معرض مجمع برج العرب ببرج العرب أمام المسجد الكبير".

هذا وقد شدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملاتها للرقابة على كافة الأسواق للتأكد من توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة وجودة عالية وضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومتابعة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد مع استمرار فتح منافذ ومعارض جديدة فى مختلف أحياء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.