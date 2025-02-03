محافظ الأقصر يناقش خطط دعم شبكات الكهرباء وإزالة العقبات قبل الصيف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ضم المحاسب أسامة عباس نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار التجارى والمشرف على قطاعات الشئون التجارية بالشركة، والمهندس محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس ناجح رمضان رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، وذلك بحضور المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء، استعراض عدد من ملفات قطاع الكهرباء بالمحافظة، وخطة دعم شبكات الكهرباء لاستقبال فصل الصيف القادم، وإزالة أي عقبات لتركيب العدادات الكودية المؤقتة للمنشآت والمباني المخالفة لحين تصحيح أوضاعهم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على أهمية العمل على التطوير المستمر لخدمات الكهرباء بالمحافظة وتدعيم الشبكات لاستيعاب الأحمال المستقبلية وكذلك فصل الصيف ، وتقديم خدمات لائقة لجموع المواطنين بالمحافظة في ذلك القطاع الحيوي، معربا عن تقديره للجهود المبذولة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتعاون المثمر والمستمر من مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب.

فيما عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، لبحث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، وذلك فى إطار إستعدادات محافظة الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة اختيار النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة مع الوصول إلى القرى والمناطق النائية، ومن خلال إقامة معارض ثابتة بها أو تسيير منافذ متحركة إليها لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى، وإعداد خريطة كاملة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها للمواطنين.