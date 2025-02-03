محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بقرية الدقيرة بمدينة إسنا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر، افتتاح سوق اليوم الواحد بقرية الدقيرة بمركز ومدينة إسنا، حيث أن هذه هي المرة الثامنة التي يقام فيها سوق اليوم الواحد على أرض محافظة الأقصر.

وتأتي هذه الأسواق ضمن مبادرة وازرة التموين والتجارة الداخلية لإتاحه السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يأتى هذا السوق بالتعاون مع مركز ومدينة إسنا بقيادة الدكتور محمد رزق رئيس المدينة، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وقد أشاد محافظ الأقصر بجودة المنتجات و السلع المعروضة، وكذلك الأسعار ونسبة التخفيض التي تراوحت ما بين ال 20 وال 30 %، وقد شهد السوق إقبالًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم و خاصة أن السوق يأتى برعاية مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، وبه سلع و منتجات متنوعة تخدم الأسرة المصرية قبيل شهر رمضان المعظم.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن سوق اليوم الواحد بمدينة إسنا شهد في افتتاحه اليوم إقبالاً كثيفاً من المواطنين، حيث يوفر كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية، مثل الزيت، والسكر، السمن، والمكرونة، والأرز، والألبان، والجبن بأنواعها، والبقوليات، والخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية تقل بنسبة تصل إلى %30.