محافظ الأقصر يراجع دليل أملاك الدولة لمركزى البياضية والزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، لمراجعة دليل أملاك الدولة بمركز البياضية قبل تسليمه للسادة المختصين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور إبراهيم السعيد، أن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنهت أعمال دليل للأملاك لمركزي البياضية والزينية، وجارى حاليا العمل بمركزي الأقصر والطود وسوف يتم تسليمهم فور الانتهاء من تدريب الكوادر الفنية لإنشاء دفاتر التصرفات على هذه الأملاك، مشيرا إلى أن الدليل يحتوي على جميع البيانات الوصفية بالإضافة الى البيانات الهندسية مثل نقاط الاحداثيات وأطوال الأضلاع وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية تمهيدا لتحديثها بواسطة السادة المختصين بالمحافظة لتحقيق هدف الحفاظ على أملاك الدولة تنفيذا للتعليمات السياسية في هذا الشأن بالإضافة الى وضع رؤية شاملة للاستغلال الأمثل لهذه الأملاك بدائرة المحافظة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة المساحة المصرية على تعاونها في إنجاز هذا الدليل لصالح المحافظة كونها أول محافظة يتم إعداد دليل للأملاك التابعة لها، بما يسهم في تسهيل إدارة الأصول الحكومية وتحقيق أقصى استفادة منها، حيث حضر اللقاء المهندس أشرف المفتى مدير مديرية المساحة بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين، ومحمود عبدالله مدير عام الأملاك، وخالد أبو الحمد مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية.

فيما عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، إجتماعاً موسعاً لمتابعة استكمال أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، حيث استعرض المحافظ موقف تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، وأوضح المهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم استئناف شبكات الصرف الصحي بالمنطقة في ديسمبر 2024، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إزالة الزراعات وفتح الشوارع ببعض مسارات شبكات الانحدار، حيث تمكنت الشركة المنفذة المقاولون العرب من تنفيذ 40% من خط الانحدار الرئيسي، وجاري استكمال الأعمال فور إزالة المعوقات والتعارضات.



دليل أملاك محافظة الأقصر خلال مراجعته



مراجعة دليل أملاك الدولة لمركزى البياضية والزينية مع مسئولي المساحة