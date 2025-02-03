لطلاب الثانوية العامة.. بيانات يجب كتابتها فى استمارة التقدم للامتحان

كتب ـ محمود طه حسين

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية كتابة بيانات الطالب بدقة وتشمل" الاسم رباعيا كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى للطالب - اسم المدرسة - الإدارة التعليمية - المديرية - الشعبة سواء علمى علوم أو رياضيات والشعبة الأدبية - اللغة الأجنبية الثانية" فرنساوى - اسبانى - إيطالى - صينى- ألمانى" ثم يكتب الطالب، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الديانة ، المواد المترجمة ، مواد الرسوب للطلاب الراسبين- يسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/.

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.