كبسولة زمنية بها 1133 قطعة أثرية.. شاهد مقتنيات متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير - تصوير ماهر اسكندر

يعد متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أحد أهم متاحف الإسكندرية، وولدت فكرة استضافة متحف للآثار داخل مجمع مكتبة الإسكندرية الثقافي، حيث تم اكتشاف عدد من القطع الأثرية الرائعة التي تعود للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي، وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها هذا عام 1993-1995 .

ويضم مجموعة من المقتنيات الأثرية الفريدة، صُنفت زمنيًا في أربعة عصور بدءًا من الحقبة المصرية القديمة مرورًا بآثار العصرين البطلمى والروماني ثم قاعتي الفن القبطي والإسلامي.

لوحات منحوتة ثنائية الأبعاد لعدد من القطع الأثرية لمساعدة المكفوفين على تخيل شكلها وأبعادها

والمتحف يعتبر كبسولة زمنية، يضم قطع أثرية من أربعة عصور، بدءًا من الحقبة المصرية القديمة مرورًا بآثار العصرين البطلمى والروماني، ثم قاعتي الفن القبطي والإسلامي، فضلاً عن أربعة أقسام تتصدرها قاعة "موقع آثار المكتبة"؛ وهي المجموعة الرئيسة والتي تمثل نواة المقتنيات المتحفية عامة، ثم مجموعة البردي، وآثار موقع جزيرة نلسون، وأخيرًا المجموعة المتميزة من الآثار الغارقة والمنتشلة من منطقتي خليج "أبو قير" والميناء الشرقية.

وقد تم افتتاح المتحف رسميًّا في 16أكتوبر 2002, وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية. ويحتوي المتحف على 1133 قطعة معروضة.

ومتحف الآثار هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها، حيث يضم المتحف 112 قطعة أثرية يأتي على رأسها أرضيات الفسيفساء بالغة الجمال التي تؤرخ للعصر الهلِّينيستي، والتي يُعتتقد أنها كانت تُغطي أرضيات القصور الملكية التي كانت قائمة بهذه المنطقة.

تعد اللوحة الفنية "فسيفساء مصوَّر عليها كلب جالسًا" من أهم مقتنيات متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، وتم اكتشاف هذه الفسيفساء بموقع مكتبة الإسكندرية اثناء عملية البناء، وهى قطعة من الفسيفساء المخصص لتزيين الأرضيات تعود للقرن الثانى قبل الميلاد.

ومصور على اللوحة موضوع طريف يُعثر عليه للمرة الأولى فى تاريخ الكشف عن أرضيات الفسيفساء بالإسكندرية، حيث يصور كلبًا جالسًا بجانب إناء يونانى مقلوب، وهذه الفسيفساء متاحة بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية.

أما عن القطع الأثرية الأخرى ضمن مجموعة آثار "موقع مكتبة الإسكندرية" ، فهى من أبرز وأهم المجموعات التي يضمها متحف الآثار؛ فهي تعكس المستوى الفني المتميز وطبيعة الحياة اليومية للعصر الهلِّينيستي، والروماني، والمسيحي، كما تعد نواة المجموعات التي أُلحقت به بعد ذلك من مختلف المتاحف المصرية، إذ إنه عُثر عليها أثناء دق أساسات مبنى المكتبة الحالي.

والمتحف يضم رؤوس الإسكندر الأكبر والملكة برينيكي الثانية وملكة بطلمية يعتقد أنها للملكة كليوباترا السابعة ورأس قيصرون.



















































































































































