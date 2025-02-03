قوافل طبية مجانية ضمن حملة "صحة وطن" فى بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء حازم عزت، سير العمل في القافلة الطبية المجانية، والتي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مديرية الصحة والاتحاد الإقليمي للجميعات والمؤسسات الأهلية ببني سويف، ضمن حملة "صحة وطن"، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة الإنسان، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحاد النوعي للبحوث الطبية.

رافق السكرتير العام خلال تفقده للقافلة بمقر جمعية الشابات المسلمات بمدينة بني سويف: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان ، الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، فواز رجب نائب رئيس المدينة، زينب الشيخ رئيس جمعية الشابات المسلمات ببني سويف.

وتابع السكرتير العام سير العمل بالقافلة، التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى الخميس المُقبل، وتقدم العديد من خدمات المبادرات الرئاسية مثل :دعم صحة المرأىة، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المُزمنة والاعتلال الكلوي و100 يوم صحة، ويتم الكشف عن الأمراض المُزمنة من سكر وضغط واعتلال كلوي وسمنة، وعمل استبيان درجة خطورة الأورام (رئة،قولون، بروستاتا، عنق رحم وسرطان ثدي)، وتحاليل وأشعة الماموجرام، وتحويل الحالات للمراكز الطبية المتخصصة "حال الضرورة"، بجانب تقديم خدمات توعوية ضد الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وحرص السكرتير العام، على نقل تحيات وتقدير المحافظ" الدكتور محمد هاني غنيم " للقائمين والمشاركين في تنفيذ القافلة ، مؤكدا على أهمية مثل تلك القوافل التي تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة، مشيدا بالتعاون المميز بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمعات المدني تحت مظلة الاتحاد العام للجميعات الأهلية في توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.