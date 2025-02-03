قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة يطلق الحصاد الطلابى فى نسخته الأولى

محمد صبحى

تنطلق فعاليات يوم الحصاد الطلابي للبرنامجين العربي والإنجليزي لقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية وبرئاسة وإشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، يومي 11 و 12 فبراير في قاعة المؤتمرات بالكلية.

ويشهد الحصاد الطلابي تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم وعدد من الخبراء والإعلاميين، كما سيتم تكريم الطلاب المنفذين لعدد من الأعمال المتميزة ضمن المقررات العملية بالقسم وقد بلغ عدد الأعمال المشاركة ما يقرب من 100 مشروع طلابي تنوعت في قوالبها بين التقارير والفيتشرات التليفزيونية والأفلام التسجيلية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والإنتاج الرقمي للمنصات والبودكاست كذلك الحملات التجارية وحملات التسويق الاجتماعي.

وفي هذا السياق صرحت الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون أن الحصاد الطلابي سيتم عقده كل فصل دراسي لتكريم أفضل الأعمال في المواد العملية للقسم لربط المقررات بسوق العمل واحتياجاته المتسارعة فضلا عن أنه يمثل فرصة حقيقية للتواصل بين الطلاب والخبراء الذي يقدمون للقسم من خبراتهم وملاحظاتهم لإثراء مشروعات التخرج كذلك يعد وسيلة لتحقيق التنافس الإبداعي بين طلاب القسم وتحفيزهم للابتكار.

كما عبَرت الدكتورة شيماء ذو الفقار عن تقديرها للإنتاج المقدم في كافة المقررات ولاسيما وأنه يتنوع في موضوعاته الاجتماعية والنفسية والتكنولوجية والاقتصادية والدينية والسياحية التي تعكس تضامنا وتفاعلا من جانب طلاب القسم مع قضايا الوطن وتحدياته وتطلعاته، مضيفة أن يوم الحصاد يهدف أيضا إلى خلق مساحة مشتركة من التعاون الأكاديمي والمنافسة الهادفة التي تعزز وتطور مستوى الإنتاج المهني للطلاب من خلال الاحتكاك المباشر وغير المباشر بين الطلاب والأساتذة والخبراء ، كما تعمل على إبراز ودعم العناصر الطلابية المبدعة والمتميزة وتحفيزهم لبذل جهد أكبر في تنفيذ مشروعات تخرجهم، وكذلك منح أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تقديرهم المستحق لجهودهم في الإشراف والتوجيه طيلة العام الدراسي، مما يسهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة الإعلامية من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالممارسة المهنية.